Kreuzberg'in bıçkın delikanlısı ucuz kurtuldu! "Güzel insanlara selam olsun" Uzun süredir yoğun bakımda olan Killa Hakan iyileşiyor - Son Dakika
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Kreuzberg'in bıçkın delikanlısı ucuz kurtuldu! "Güzel insanlara selam olsun" Uzun süredir yoğun bakımda olan Killa Hakan iyileşiyor

11.07.2022 12:57

Norm Ender lakaplı Ender Eroğlu'na karşı tepkileriyle gündem olan rap müzisyeni ve söz yazarı Killa Hakan'dan sevindiren haber geldi. Koronavirüs sonrası bağışık sistemi çöken ve 2 ay önce rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Rap müzik şarkıcısı Massaka, Killa Hakan'ın hastaneden fotoğrafını paylaşarak "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmış, virüs sonrası bağışıklık sistemi çöken rapçi, 2 ay önce rahatsızlanarak Almanya'da bir hastaneye kaldırılmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Daha önce Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran rap müzik şarkıcısı Massaka, ünlü rapçinin hastane odasından fotoğrafını paylaşarak, "Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" dedi.

2 aydır yoğun bakımda olan Killa Hakan'dan haber var
2 aydır yoğun bakımda olan Killa Hakan'dan haber var
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Hakan Durmuş, Almanya, Massaka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kreuzberg'in bıçkın delikanlısı ucuz kurtuldu! 'Güzel insanlara selam olsun' Uzun süredir yoğun bakımda olan Killa Hakan iyileşiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kreuzberg'in bıçkın delikanlısı ucuz kurtuldu! "Güzel insanlara selam olsun" Uzun süredir yoğun bakımda olan Killa Hakan iyileşiyor - Son Dakika
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