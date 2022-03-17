Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi

17.03.2022 09:08
Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman'da dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlıyor. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak oluyor. Bu karanlık güç kim?

KURULUŞ OSMAN'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

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Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi - Son Dakika


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