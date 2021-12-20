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Latin 'Nirvana' yayında - Son Dakika

Latin 'Nirvana' yayında

20.12.2021 21:11
Latin 'Nirvana' yayında

Genç müzisyen Derviş İpek, müzik kariyerindeki üçüncü çalışması 'Nirvana'yı dinleyiciyle buluşturdu. İşte detaylar...

Emre Kaya imzasını taşıyan ilk çalışması 'Beyaz' ile sözü ve müziği kendisine ait 'Alev Alev' şarkısını müzikseverlerle paylaşan Derviş İpek şimdi de Latin özleri barındıran 'Nirvana' isimli son çalışmasını yayınladı. Almanya'da çekimleri yapılan, sözü Ferhat Yaşrin, müziği Esad Fidan imzası taşıyan şarkının aranjesi ise yine Esad Fidan'a ait. Klip yönetmenliğini Arthur Stockmann ve Martin Barman'ın üstlendiği klipte Alman Televizyonlarının tanınan dansçıları Daniel Rosas ve Carla Silva eşlik etti. 'Nirvana', 16 Aralık'ta Universal Music Spinnup Germany Yapım markasıyla tüm dijital müzik platformlarında ve Derviş İpek YouTube kanalında yayınlandı.

NİRVANA

Söz: Ferhat Yaşrin

Müzik: Esad Fidan

Düzenleme: Esad Fidan

Yönetmen: Arthur Stockmann ve Martin Barman

Mix: Esad Fidan

Mastering: Suat Durmuş

Gitar: Ediz Erinç

Kayıt & Edit: İbrahim Küçükoğlu

Derviş İpek, 17 Aralık 1990 İskenderun'da doğdu. 2 yaşında ailesiyle birlikte Almanya Hannover'e yerleşti. Avrupa'da aldığı eğitimin ardından bir otomobil şirketinde çalışmaya başladı. Çalışma hayatındaki başarılı yükselişinden sonra kendi işyerini açarak ticaret hayatına atıldı. 2014'te Almanya Lüneburg'ta düzenlenen güzellik yarışmasına katılarak eyalet güzeli seçildi. 2014 yılında Blogger oldu. 2019 yılında tanışma fırsatı bulduğu sözü ve müziği Pop şarkıcı Emre Kaya'ya ait 'Beyaz' isimli ilk çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Aynı yıl kendi imzasını taşıyan 'Alev Alev' isimli ikinci çalışmasını yayınladı.

2021'de sözü Ferhat Yaşrin'e, müziği ve aranjesi Esad Fidan'a ait içinde Latin özleri barındıran 'Nirvana' isimli üçüncü şarkısını dinleyici ile buluşturdu. Sanatçı, Türkçe dışında üst düzeyde Almanca ve Arapça konuşuyor.

Latin 'Nirvana' yayında
Latin 'Nirvana' yayında
Latin 'Nirvana' yayında
Latin 'Nirvana' yayında

Emre Kaya, Nirvana, Almanya, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Latin 'Nirvana' yayında - Son Dakika Magazin


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