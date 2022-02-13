Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
İddialı elbisesiyle oryantal şov yapan Lerzan Mutlu, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
Lerzan Mutlu'yu dinlemeye gelen isimlerin arasında sosyal medyada fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci de vardı. Mutlu'nun oryantal şovuna ilerleyen dakikalarda Ciğerci de eşlik etti.
Son Dakika › Magazin › Lerzan Mutlu'dan dekolte şov! Rengarenk elbisesinin bir de arkasını görün - Son Dakika Magazin