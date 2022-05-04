Linet annesinin üstüne gömülmek istediğini açıkladı! - Son Dakika
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Linet annesinin üstüne gömülmek istediğini açıkladı!

04.05.2022 17:23

Şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Vefat ederseniz annenizin ve babanızın yanına mı gömülmek istersiniz?" sorusuna "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum." diye cevap verdi.

Şarkıcı Linet Menaşi, bayramın ikinci gününde Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.Linet, vasiyetini açıkladı.

"ANNEMİN ÜSTÜNE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Yaklaşık 40 gün önce annesini kaybeden Linet, " Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum." diyerek duygusal anlar yaşadı. Basın mensuplarının "Allah size uzun ömürler versin Linet hanım, sizde vefat ederseniz annenizin ve babanızın yanına mı gömülmek istersiniz?" sorusuna "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum" dedi.

40 gün önce annesini kaybeden Linet vasiyetini açıkladı: Annemin üstüne gömülmek istiyorum

BÜTÜN ŞARKILARI ANNESİ İÇİN OKUDU

Tüm Müslüman aleminin bayramını en içten dilekleri ile kutlayan Linet Menaşi, "Bu akşam tüm şarkıları annem içini okuyacağım" şeklinde konuştu. Chamada Prestige sahnesinde yaklaşık 2 bin kişi Linet'i dinlemeye gelirken şarkıcı birbirinden güzel şarkılarını konukları ile hep bir ağızdan söyledi.

40 gün önce annesini kaybeden Linet vasiyetini açıkladı: Annemin üstüne gömülmek istiyorum
40 gün önce annesini kaybeden Linet vasiyetini açıkladı: Annemin üstüne gömülmek istiyorum
YORUMLAR
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Kıbrıs, Doğum, Linet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Linet annesinin üstüne gömülmek istediğini açıkladı! - Son Dakika


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