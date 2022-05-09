Lübnan televizyon kanalı Kozan'da - Son Dakika
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Lübnan televizyon kanalı Kozan'da

09.05.2022 12:14
Lübnan televizyon kanalı Kozan'da

Lübnan'ın özel televizyonlarından MTV, çekimleri Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi oyuncusuyla röportaj yaptı.

Lübnan'ın özel televizyonlarından MTV, çekimleri Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi oyuncusuyla röportaj yaptı.

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisini uzun zamandır yayınlayan MTV kanalı ekibi, dizinin çekildiği Tarihi Yukarı Çarşı ile Arıkan Konağı'nda çekimler yaptı.

Kanalın "All Access By Aline" programının sunucusu Aline Murr dizi oyuncularından "Fikret Fekeli" karakterini canlandıran Furkan Palalı ile Kent Müzesi bahçesinde röportaj yaptı. - ADANA

Lübnan televizyon kanalı Kozan'da
Lübnan televizyon kanalı Kozan'da
Lübnan televizyon kanalı Kozan'da
Lübnan televizyon kanalı Kozan'da

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Bir Zamanlar Çukurova, Lübnan, Kozan, Mtv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Lübnan televizyon kanalı Kozan'da - Son Dakika


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