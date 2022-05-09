Lübnan televizyon kanalı Kozan'da - Son Dakika

Lübnan'ın özel televizyonlarından MTV, çekimleri Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi oyuncusuyla röportaj yaptı.

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisini uzun zamandır yayınlayan MTV kanalı ekibi, dizinin çekildiği Tarihi Yukarı Çarşı ile Arıkan Konağı'nda çekimler yaptı.

Kanalın "All Access By Aline" programının sunucusu Aline Murr dizi oyuncularından "Fikret Fekeli" karakterini canlandıran Furkan Palalı ile Kent Müzesi bahçesinde röportaj yaptı. - ADANA