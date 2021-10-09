Hakan Sabancı'nın tedbir kararını ihlal ettiği için hakkında hapis kararı çıktığını iddia eden Aygün Aydın, "Bildiğiniz gibi geçmişte sıkıntılı bir süreç yaşadım. Fakat davamın peşini bırakmadım ve bugün çıkan kararla haklılığım ispatlanmış oldu. Kimsenin yaşattığını yaşamadan göçüp gideceğine inanmıyorum. Bu yüzden kimsenin ahına girilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

"KUTLAMAYA GİDİYORUM"

Bir kere daha araçla beni takip ettirip tedbir kararını ihlal ederse 15 gün daha hapis yatacağını ona hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu kararı ve haklılığımı arkadaşlarımla kutlamaya gidiyorum. Karşı tarafa tüm samimiyetimle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve umarım bir daha her iki tarafta bu durumlara düşmek zorunda kalmaz diyorum." açıklamasında bulundu.

O İDDİAYI YALANLADI

Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerine son noktayı koydu. İddiaları kesin olarak yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı, hapis cezası söz konusu dahi değil" açıklamasında bulundu. Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın'ın kinci kez tedbir kararını ihlal ettiği ve 15 gün hapse çarptırıldığı iddia edilmişti.