Aygün Aydın ve Hakan Sabancı cephesinde flaş gelişme

Mahkeme, sosyal medya mesajlarına ısrarla devam eden Aygün Aydın'a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Paylaşımda Hakan Sabancı'nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum."

Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı.

Genç oyuncu Aygün Aydın, geçtiğimiz hafta Zorlu AVM'de objektiflere yansımıştı.

Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerine son noktayı koymuştu. İddiaları kesin olarak yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı, hapis cezası söz konusu dahi değil" demişti.