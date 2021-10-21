Berkay Şahin: Bizim bilet satışlarımız aşikar

Şarkıcı Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ile Nişantaşı 'nda objektiflere yansıdı. Doktor kontrolü çıkışı eşiyle City's valeden otomobilini alan ünlü şarkıcı, bu yazı çok çalışarak geçirdiğini söylerken, lüks tatil ve harcamalar yaptığı iddialarıyla ilgili "Çok harcamıyorum ama öyle söyleniyor" diye cevap verdi. Eşini doktora getirdiğini söyleyen Berkay, Türkiye 'nin en önemli sahnesinin Harbiye Açık Hava Sahnesi olduğunu ve kendi konser bilet satışlarının gerçek rakamlar olduğunu açıklayıp şöyle konuştu: "Harbiye'de konser verdim bu yaz. Harbiye sahnesi Türkiye'deki en önemli sahnelerinden bir tanesi, hatta en önemlisi, orada olmak orayı doldurmak zordur. Bizim bilet satışlarımız aşikar herkes biliyor. Başkası ne yapıyor bilmiyorum? Bizdeki rakamlar gerçek ötesi hatta biz satış rakamlarını paylaşıyoruz"

Çok harcamıyorum ama öyle söyleniyor

Ünlü şarkıcı, eşi ve çocuklarıyla çıktığı yurtdışındaki lüks tatilleriyle ilgili sorular üzerine ise çok çalıştığını ifade edip "Yılda iki kere çıkılan tatil gayet normal bunu herkes yapıyor diye düşünüyorum. Yazdan önce tatil yaptık. Geçen onu hesapladık bu yaz toplamda eşim ve çocuklarımla üç ayda 43 gün ayrı kalmışım. Dolayısıyla onlarla tatile çıkmak, onlarla vakit geçirmek benim için çok normal, çok çalıştığım için. Çok harcamıyorum, sadece çok harcadığım söyleniyor" şeklinde konuştu.