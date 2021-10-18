Best Model yarışmasında 'Best Smile' güzeli Elmas Yıldız, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti.

Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında 'Yarışmada görürsün' dendiğini ileri sürdü.

"BİZZAT KULAKLARIMLA DUYDUM"

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu.Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede. "

"MASAJ YAPARSAN DERECE GARANTİ"

"Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi.

Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı Diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bşir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım"