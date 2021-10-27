Linet ile Bülent Serttaş arasında şok gerilim!

Ünlü sanatçı Linet, son dönemde gerek seslendirdiği şarkılar gerekse yaptığı açıklamalarda adından söz ettiriyor.

Sanatçı Linet, bundan iki hafta önce Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulan 'Şarkılar Bizi Söyler' programına davet edildi.

Konuklar arasında Bülent Serttaş'ın da yer aldığını gören Linet, "Programda yer almak istemiyorum" diyerek rest çekmiş.

Programda yer almayan Linet'in Bülent Serttaş'a neden kızgın olduğu belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş uzun süre konuşulmuştu.

Şarkıcı Linet'in, Bülent Serttaş'ın Didem'e karşı sergilediği davranışlardan rahatsız olduğu ve bu nedenle kendisiyle aynı programda yer almak istemediği öğrenildi.