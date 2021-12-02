Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından 700 bin lira dolandırıldı. Eşiyle birlikte zor şartlarda biriktirdiği paralarla aldıkları 2 evini sevgilisine kaptıran Safiye Çallı, mağduriyetinin giderilmesi için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

"SARHOŞLUĞUMDAN FAYDALANDI"

Müge Anlı, araştırmaları sonucu Cüneyt Demiral'ın birçok kadını evlilik vaadiyle dolandırdığını ortaya çıkarıp iki sevgiliyi canlı yayında yüzleştirdi. Safiye Çallı'yı dolandırmadığını, asıl kendisinin sarhoş halinden Çallı'nın faydalandığını söyleyen Demiral, "Çalışmamı istemedi. Sattığımız iki evi birlikte yedik. Paranın bir kısmıyla kendime araba aldım. Birlikte gezdik" dedi. Canlı yayına bağlanan türkücünün babası da oğlunun Safiye Çallı'yı dolandırdığını doğrulayıp parayı geri ödemediği müddetçe oğluna kapısının kapalı olduğunu söyledi.

YAYINDA ARABAYI VE PARAYI TESLİM ETTİ

Bunun üzerine Cüneyt Demiral, aldığı paraların bir kısmını teslim etmek için 1 hafta süre istedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün sürenin dolmasıyla birlikte Demiral'ı stüdyoya davet etti. Canlı yayına araba ve elinde 80 bin lira ile katılan Ordulu türkücü, "Söz verdiğim gibi getirdim. Kalan borcunda kendimi toparlayıp ödeyeceğim" dedi. Parasını almanın mutluluğunu yaşayan Safiye Çallı, önce parasını aldı ardından arabasını binip test etti.

DOLANDIRILMASINA RAĞMEN ADINI SAYIKLADI

Yeniden kandırılma ihtimalimi ortadan kaldırmak isteyen Müge Anlı, canlı yayında Cüneyt Demiral'a paranın geri kalanını ödemesi için noter huzurunda taahhütname imzalattı. Öte yandan Müge Anlı'nın sorusu üzerine "Param gitseydi de Cüneyt gitmesiydi" diyen aşık Safiye Çallı, sözleriyle şaşkına çevirdi.