Terlik, şort ve kabanla alışverişe giden Aleyna Tilki makyajsız yakalandı - Son Dakika
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Terlik, şort ve kabanla alışverişe giden Aleyna Tilki makyajsız yakalandı

20.11.2022 10:53

Terlik, şort ve üzerinde kabanla alışveriş merkezinde objektiflere takılan Aleyna Tilki, makyajsız haliyle dikkat çekti. Genç şarkıcının doğal güzelliği hayran bıraktı.

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Aleyna Tilki'nin kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti. Tilki'nin makyajsız hali de şaşırttı.

DOĞAL GÜZEL

Son şarkısıyla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan son derece mutlu olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, yeni çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız oluşu ve doğal güzelliği de dikkat çekti.

Makyajsız Hali Şaşırttı!
Makyajsız Hali Şaşırttı!
Makyajsız Hali Şaşırttı!
Kaynak: Snob Magazin
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Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Terlik, şort ve kabanla alışverişe giden Aleyna Tilki makyajsız yakalandı - Son Dakika

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