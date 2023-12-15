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MasterChef All Star'da Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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MasterChef All Star'da Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı. Sergen'in sürekli bağırmasına tepki gösteren Esra, 'Kendine gel. Çocuk yok senin karşında' diyerek isyan etti.

MasterChef All Star\'da Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı
15.12.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:51
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Sergen'in "Çekil git başımdan" diyerek karşılık vermesi tansiyonu iyice yükseltti.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı.

Sergen'in sürekli bağırmasına tepki gösteren Esra, "Kendine gel. Çocuk yok senin karşında" diyerek isyan etti.

"SENİN KARŞINDA ÇOCUK MU VAR?"

Dokunulmazlık oyunu esnasında püresinin tezgahtan kaldırıldığını gören Sergen, Esra'ya "Siz nasıl bir insanmışsınız? Yemeği niye çöpe atıyorsun? Git patates haşla. Umurumda bile değil" diye bağırdı.

MasterChef All Star'da Sergen ve Esra birbirine girdi

Sergen'in sürekli ters cevap vermesinden rahatsız olunca "Bana bağırma. Tersleyip durma sürekli, senin karşında çocuk mu var? Yemeğine sahip çık.

Getir götür yapıyorum size hayret bir şey ya" diyerek tepki gösterdi.

"ÇEKİL GİT ŞU BAŞIMDAN"

MasterChef All Star'da Sergen ve Esra birbirine girdi

Yemeğini yapmaya çalışan Sergen, Esra'nın yardım etmek istemesiyle iyice çılgına dönerek "Allah aşkına başımdan gider misin? Allah'ını peygamberini seviyorsan çekil git şu başımdan hadi. Git söylenme başka bir şey yap" dedi.

MasterChef All Star'da Sergen ve Esra arasında tartışma çıktı

Kaynak: Magazinkolik
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