MasterChef All Star'ın üçüncü ana kadro yarışmacısı Eda oldu

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve konuk olarak Yılmaz Öztürk'ün yer aldığı MasterChef All Star'da ana kadro heyecanı yaşanmaya devam ediyor. İki aşamalı oyunda başarılı olarak kadroya giren 3. isim de belli oldu.

EDA KARABULUT KADROYA GİRDİ

Birbirinden iddialı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmanın 3. bölümünde konuk şef Yılmaz Öztürk'ün "Akdeniz Tabağı" isimli yemeğini yaptılar. İlk turda başarılı olan Kıvanç, Rıfat, Faruk Batuhan, Hakan ve Eda ikinci tura kalarak yaratıcılık oyunu oynadı. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla ana kadroya giren 3. yarışmacı Eda oldu.

Yarışmada ana kadroya giren ilk isim Güzide, ikinci isim de Suna olmuştu.