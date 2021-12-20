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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim

20.12.2021 08:04
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim

TV8 ekranlarının fenomen programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle izleyiciyle buluştu. Elemeye kalan Eren, Mert ve Araz, bir hafta daha MasterChef'te kalmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isim ise Araz oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü şeflerin jürilik yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın eleme adayları Mert, Araz ve Eren yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti. Şeflerin oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021'e veda etti.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. İlk eleme adayı ise Mert oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise ikinci kez mavi takım kaybetti. İkinci eleme adayı ise Aarz oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile potaya giren son eleme adayı Eren oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

KAKULE İLE YARATICI BİR YEMEK YAPTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Eren, Mert ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Eren, Mert ve Araz şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yaparak yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ilk etabında kakule ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
tournedos rossini

HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Danilo Zanna'nı imza yemeği olan tournedos rossini isimli yemeği yapmaya çalıştı. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Buna göre Mert 35 puan, Eren 45 puan, Araz ise 33 puan topladı. Şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Araz oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim - Son Dakika
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