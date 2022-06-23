MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Masterchef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu - Son Dakika

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