Masterchef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Masterchef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu

23.06.2022 09:21
Masterchef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye ekranlara dönüyor. İşte detaylar...

Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdelemişti.

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimleri devam ediyor.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranlarda olacak. Büyük merakla beklenen yarışmanın 2022 sezonu başlama tarihi açıklandı. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma akşamı TV8'de başlıyor.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KONUSU NEDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.

YORUMLAR
500
NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz Bakan Bozdağ'dan 'Pınar Gültekin' açıklaması: Vicdanımı sızlattı Bakan Bozdağ'dan 'Pınar Gültekin' açıklaması: Vicdanımı sızlattı Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (2) Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (2)
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: Masterchef Türkiye Hakkında Flaş Gelişme! Böyle Duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement