MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu

14.11.2022 09:34

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Görkem, Yağız, Burak Revanbahş, Tolga, Büşra ve Barış, iki aşamalı turu tamamlayarak yarışmada kalmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin istediği yapamayan Burak Revanbahş, MasterChef'e veda etti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 127. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Görkem, Yağız, Burak Revanbahş, Tolga, Büşra ve Barış arasında eleme heyecanı yaşandı.

KESTANE İLE YEMEK YAPTILAR

Şefler, yarışmanın ilk turunda yarışmacılara kestane kullanarak en yaratıcı ve en lezzetli yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda ise en başarılı yemeği yaparak eleme oyunundan kurtulan isimler Büşra, Yağız ve Tolga oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu

BURAK REVANBAHŞ ELENDİ

Eleme oyununa kalan Görkem, Burak Revanbahş ve Barış, Danilo Zanna'nın "Terbiyeli Levrek Pilaki" yemeğini yapmaya çalıştı. Verilen sürenin içinde şefin tarifini en eksiksiz ve lezzetli yapan Görkem oldu. Barış'la son ikiye kalan Burak Revanbahş ise yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Revanbahş, "Yemek yaparken çok sorun yaşadım. Son 5 dakika kala her şeyi bırakarak pes ettim. Buraya çıkınca ağlamamak için söz vermiştim. Bana güvenip inandığınız için teşekkür ederim. Kalbinizi kırdıysam özür dilerim" dedi.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu
YORUMLAR
500
14 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı 14 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı 13 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı 13 Kasım 2022 Tv8 Yayın Akışı

MasterChef, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:12 Hindistan'da bir öğretmen, öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu
09:11 MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu
08:57 İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın teröristin kaçış anı saniye saniye kameraya kaydedildi
08:57 Araç sahiplerini mutlu edecek gelişme! Motorine indirim geliyor
08:39 İstiklal'deki saldırıdan sağ kurtulan İtalyan turist o anları anlattı: Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım
08:14 Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu
07:58 İstiklal'deki saldırıda yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın kimlikleri belli oldu
07:38 İstiklal'deki saldırının talimatı Kobani'den gelmiş! Bakan Soylu son bilgileri paylaştı
07:06 Bombalı saldırı sonrası kapatılan İstiklal Caddesi açıldı! Tüm banklar kaldırıldı
22:17 Şiddet iddiasıyla gündem olmuşlardı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 09:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement