MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 127. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde Görkem, Yağız, Burak Revanbahş, Tolga, Büşra ve Barış arasında eleme heyecanı yaşandı.

KESTANE İLE YEMEK YAPTILAR

Şefler, yarışmanın ilk turunda yarışmacılara kestane kullanarak en yaratıcı ve en lezzetli yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda ise en başarılı yemeği yaparak eleme oyunundan kurtulan isimler Büşra, Yağız ve Tolga oldu.

BURAK REVANBAHŞ ELENDİ

Eleme oyununa kalan Görkem, Burak Revanbahş ve Barış, Danilo Zanna'nın "Terbiyeli Levrek Pilaki" yemeğini yapmaya çalıştı. Verilen sürenin içinde şefin tarifini en eksiksiz ve lezzetli yapan Görkem oldu. Barış'la son ikiye kalan Burak Revanbahş ise yarışmaya veda etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Revanbahş, "Yemek yaparken çok sorun yaşadım. Son 5 dakika kala her şeyi bırakarak pes ettim. Buraya çıkınca ağlamamak için söz vermiştim. Bana güvenip inandığınız için teşekkür ederim. Kalbinizi kırdıysam özür dilerim" dedi.