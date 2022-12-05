MasterChef Türkiye macerasını noktalayan isim Gamze oldu

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiğini MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Finale sayılı günlerin kaldığı yarışmada Gamze, Burak Kaya, Tolga ve Büşra hayallerine veda etmemek için kıyasıya mücadele etti.

POMELO İLE YEMEK YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Yarışmacılar ilk etapta pomelo meyvesini kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Etabın sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Barış Kaya ve Büşra elemeden kurtuldu.

GAMZE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Yarışmanın ikinci etabına kalan Tolga ve Gamze, Danilo Zanna'nın "Bruschetta" tabağını yapmaya çalıştı. Zanna'nın imza tabağına en uzak tabağı çıkaran Gamze, MasterChef Türkiye'den elendi.

SİVRİOĞLU: İNANILMAZ BİR GELİŞME GÖSTERDİ

Gamze'nin vedasının ardından konuşan Somer Sivrioğlu "Geçen yıl 2. turda elenmiştin. Bu yıl MasterChef'i 9. olarak tamamladın. İnanılmaz bir gelişme gösterdin. 'Hem çocuklarına hem de hayallerini erteleyen kadınlara örnek olmak istiyorum' demiştin. Bence bu örneği fazlasıyla onlara gösterdin. Senin yolun buraya kadarmış. O çok özlediğin çocuklarına bugün itibariyle kavuşuyorsun" dedi.

GAMZE: KAZANDIKLARIMI CEBİME KOYARAK VEDA EDİYORUM

Şeflerden aldığı övgüler karşısında duygusal anlar yaşayan Gamze, "Burada yemekler yaptık. Bazen kötü bazen de iyi... Hepsini siz tattırdım. Başka insanların hayali olan bir şey bu. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim. Yaşamak bir hayatın içinde var olmaksa eğer benim de yolum buradan geçti diyeceğim. Kazandıklarımı cebime koyup erken de olsa buradan veda edeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.