MasterChef Türkiye'nin son kadın yarışmacısı Büşra, en az oyu alarak yarışmaya veda etti

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'ye devam etmek isteyen Ayaz, Burak, Kıvanç ve Büşra kıyasıya mücadele etti.

MUŞMULA VE YER FISTIĞIYLA YEMEK YAPTILAR

Eleme oyununa kalan yarışmacılar ilk turda muşmula ve yer fıstığı ile en lezzetli ve yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımı sonrası en yüksek oyu 20 puanla Kıvanç alırken en az oyu da 15 puanla Burak Kaya ve Büşra aldı.

SON KADIN YARIŞMACI ELENDİ

Yarışmacılar eleme oyununun 2. turunda ise Mehmet Şef'in MasterChef'in en zor yemeklerinden biri olduğunu söylediği uskumru dolmasını yaptı. Şeflerin puanlaması sonucu en az oyu alan MasterChef Türkiye'nin son kadın yarışmacısı Büşra, hayallerine veda ederek elendi.

SİVRİOĞLU: KALİTE KENDİNİ HEMEN BELLİ EDER

Büşra'nın vedasının ardından konuşan Somer Sivrioğlu, "Bu bizim de başımıza ilk kez geliyor. Kadın yarışmacımız kalmadı. Bundan dolayı üçümüzde üzgünüz. Maalesef en başarısız tabağı sen yaptığın için, giden arkadaşımız da sen oluyorsun. Kalite kendini hemen belli eder. Daha ilk günden beri duruşunla yaptığın yemeklerle, dozunda samimiyetinle dikkat çektin. Gayet pırıl pırıl şekilde geldin, yarıştın ve pırıl pırıl şekilde veda ediyorsun. MasterChef'in sekizincisi olduğun için seni bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÜŞRA: BENİ GÖZYAŞLARIYLA GÖRMEYİN

Somer Siviroğlu sözleri karşısında gözleri dolan ve sesi titreyen Büşra ise "Böyle hayal etmemiştim. Bazen ne kadar çabalasak da olmuyor. Geldiğim gibi gitmek isterim. Beni gözyaşıyla görmeyin isterim. Sözleriniz ve burada geçirdiğimiz zaman çok kıymetli. Çok eğlendim, çok stresliydi ama çok da şey öğrendim. Kendimin farkına vardım, burası bana çok şey kattı" dedi.