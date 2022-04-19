Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak? - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak?

19.04.2022 13:39
Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde olduğu ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı 19 Nisan Salı günü izleyici ile buluşacak. Peki, Masumlar Apartmanı 67. bölümde neler olacak?

TRT 1'in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı çarpıcı öyküsüyle izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı 19 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Safiye, her ne kadar iyileşme yolunda kayda değer bir yol katetmiş olsa da evde bir köpeğin varlığını kabul etmesi söz konusu değildir. Bu durum Han'la aralarında ciddi bir restleşmeyle sonuçlanır. Bu sırada Naci, Safiye'nin bir başka zorluğu daha aşmasına destek olur. Hatırlattığı bir şey ise, Safiye'yi bugüne kadar ertelediği bir adımı atması için cesaretlendirir.

Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak?

Han, bir yandan Kurşun'u ablasına kabul ettirme derdine düşmüşken, diğer yandan da Ceylan'ın sıkıntılarını, ona sezdirmeden de olsa giderebilmek için çabalar. Han'ın yaptıkları, belki de ilk kez Ceylan'ın ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. O sırada Hikmet'in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye için adeta bir faciayla sonuçlanacaktır.

Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak?
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Masumlar Apartmanı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak? - Son Dakika


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