Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı? - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?

13.04.2022 09:05
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda doktor hanımın yardımıyla büyük ilerleme kaydeden Safiye, Naci ile eskisi gibi olmak için çok büyük bir adım daha attı.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı her salı izleyicisiyle buluşuyor. Dün akşam yayınlanan son bölümünde ise Han'ın suçluluk hissi Ceylan'ı derinden yaraladı. Ancak Han herkesi etkileyecek büyük karara imza attı.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

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Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak? Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak? Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne? Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne?

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı? - Son Dakika


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