Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Neşe içinde geçen piknikte sürpriz son - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Neşe içinde geçen piknikte sürpriz son

10.05.2022 15:07

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Tüm apartman sakinlerinin heyecanla beklediği piknik, mutluluk ve neşe içinde geçerken gün sonunda yaşanacaklar herkese büyük bir sürpriz olacaktır.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 69. bölümüyle ekranlara gelecek.

MASAL'IN DOĞUMU, AİLE VE APARTMAN SAKİNLERİ İÇİN YEPYENİ BİR UMUT OLUYOR

Bu bölümde, Masal'ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. Naci, Safiye'nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Bir yandan da Safiye'nin bebekle kurduğu bağı gördükçe, birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlenir. Safiye'nin bu konudaki hisleri ise çok başkadır. Tüm zamanını Masal'a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben'in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben'in yetersizlik korkusunu tetikler.

NEŞE İÇİNDE GEÇEN PİKNİKTE SÜRPRİZ SON

Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan'ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Neşe içinde geçen piknikte sürpriz son - Son Dakika


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