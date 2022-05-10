Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 69. bölümüyle ekranlara gelecek.
Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan'ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.
Son Dakika › Magazin › Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Neşe içinde geçen piknikte sürpriz son - Son Dakika