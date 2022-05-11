Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı? - Son Dakika
Üye Girişi

Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?

11.05.2022 08:49
Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, dün yayınlanan 69.bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen bölümde Masal'ın doğumu apartman sakinlerine umut verirken büyük heyecanla beklenen piknik de mutluluk ve neşe içinde geçmiştir.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam yayınlanan 69. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

NACİ, SAFİYE'NİN ÖNEMLİ BİR KURALINI DAHA AŞMAYI BAŞARIR

Masal'ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. Naci, Safiye'nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Bir yandan da Safiye'nin bebekle kurduğu bağı gördükçe, birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlenir. Safiye'nin bu konudaki hisleri ise çok başkadır. Tüm zamanını Masal'a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben'in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben'in yetersizlik korkusunu tetikler.

CEYLAN'IN SERGİSİ HAN İÇİN SINAV OLACAKTIR

Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan'ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.

YORUMLAR
500
Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Neşe içinde geçen piknikte sürpriz son Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Neşe içinde geçen piknikte sürpriz son Masumlar Apartmanı'nın 'Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı Masumlar Apartmanı'nın 'Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı

Masumlar Apartmanı, Trt 1, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı? - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Yunan unsurlarının botlarını patlattığı 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
08:54 Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek
08:49 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 09:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement