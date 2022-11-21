Şarkıcı Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

21.11.2022 10:44

Mayıs ayında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Ebru Gündeş ile Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw, ayrıldı. İş insanının 1.8 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi ettiği Gündeş'in yoğun iş temposu nedeniyle yollarını ayırdığı konuşuluyor.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, mayıs ayında kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Gündeş, geçtiğimiz haftalarda 1.8 milyonluk TL değerindeki yüzükle evlilik teklifi aldı. Düğün haberi beklenen çiftten ayrılık haberi geldi.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDAN BUNALDI

Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren ikili, 10 gün önce yollarını ayırdı. Iraklı iş insanının Ebru Gündeş'in yoğun iş temposundan bunaldığı ve ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılık kararı da yakın çevresi tarafından onaylandı. Dubai'deki lüks bir otelin kral dairesinde evlilik teklifi alan Ebru Gündeş'in 1.8 milyon TL'lik tektaş yüzüğünü Iraklı iş insanına iade edip etmediği ise merak konusu oldu.

Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERE GÖSTERE DANS ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda sahneye çıkan Ebru Gündeş, 1.8 milyon dolar yani 33 milyon TL değerindeki yüzüğü adeta göz almıştı. Sahnede dans eden Gündeş'in dans sırasında ellerini ön planda tutması "Yüzüğü göstere göstere dans etti" şeklinde yorumlanmıştı.

Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı
Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı
Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı
YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Yahu ayip be ar namus tertemiz derlerdi ya,kadin agir olur ornek olur anac olur,sayisiz degil tek adami olur Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı - Son Dakika
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