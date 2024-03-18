Mehmed, Yanoş'un oyununa gelerek pusuya düşürülmüştü. Üstünde yağmur gibi yağan oklardan son anda kurtulan Mehmed bu cendereden çıkıp zor durumdaki babasına yardım edebilecek mi?
Murad'ın otağı büyük bir baskın yemiş, üzerine patlayıcı çömlekler bağlanan Eflaklılar birer birer infilak etmekteydi. Bir Eflaklı ise Murad'ın arkasından usulca sokulmuştu. Murad bu tehlikeden nasıl kurtulacak?
Kosova Savaşını kazanan Osmanlılar geri dönmüş, Çandarlı ise Mehmed'in kendisine yaptıklarını unutmamıştı. Çandarlı kurduğu oyunla Mehmed'i yuvasından vurmak ister. Zafer Toyunda bu oyununu devreye sokar. Sultan Murad ve İbrahim Han'ın müsaadesiyle Mehmed ve Gülşah'ın nikahı gerçekleşir. Bahar bu duruma nasıl tepki verecek? Mehmed bu evliliğe hoş bakmasa da, rıza göstermişti. Ancak onun hayali bambaşka bir yolculuktu.
Harem'de ise Halime Sultan Murad'a istediğini yaptırmış, Hüma'yı Bursa'ya göndermişti. Hüma'nın hastalığı bu olayla beraber artar. Halime ise Gülşah'ın Mehmed'e hatun olmasıyla beraber yeni hesaplar peşindedir..
Haremde yeni dengeler ne olacak? Halime'nin planları gerçekleşecek mi?
Son Dakika › Magazin › Mehmed'in Zorlu Mücadelesi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 18-24 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Nil Ünal, rutin kontroller için doktoruna ziyaret ettiğini ve dostlukları nedeniyle bunun kendisi için keyif içerdiğini dile getirerek, görsel anlamda zamana meydan okuduklarını ve eserlerinin her dönem dinlendiğini söyledi.
Şebnem ve Mesut, ilişkilerini güçlendirmek için çabalarken Şebnem'in suikasta uğraması her şeyi değiştirir. Mesut, suikastı gerçekleştiren kişiyi bulmak için kararlıdır. Gümüşçü Vakfı'nın düzenlediği yemek daveti ise büyük bir skandala yol açar. Aynı zamanda Onur cezaevinden çıkar ve Demir'le yüzleşir. Şebnem, Demir ve Onur arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.
Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti. Duygularından bahseden Anwar "Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım" ifadelerini kullandı.
2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beria Özden, telefon görüştüğü eşi Yunus Emre'ye bebeğini düşürdüğü haberini verdikten sonra Aleyna'dan uzak durması gerektiği konusunda uyardı. Özden'in hamileliğine inanmayan Aleyna'nın annesi ise "Kızımı zan altında bırakma, gebeliğin sonlandığını dökümanlarıyla paylaş" dedi. Beria Özden ise "Adadaki sıkıntılar bana bağlayamazsınız. Günah keçisi değilim, bunlar sonra avukatım ilgilenecek" diyerek karşılık verdi.
Levent'in Zeynep'in gidişi hakkında yalan söylediğini öğrenen Meryem büyük bir şok yaşar. Meryem, Levent'e güvenini kaybeder ve bir daha o eve gitmeme kararı alır. Bu durumda tek çıkış yolu Sadi'nin bulduğu damat adayı Affan olacaktır. Ancak Feyza'nın kaderi kendi seçimine bağlıdır. Zeynep ise hala Cüneyd'e kırgın olsa da Cüneyd, onun gönlünü almak için çareler aramaktadır. Levent ise ikilinin birlikteliğinden habersiz gibi davranmak zorundadır. Suavi'nin ölmeden önce doğruları söylemek için vakti daralmıştır.
Şarkıcı Hande Yener'in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin ölüm haberini duyurdu. Annenin 2015 yılında beyin kanaması geçirdiği ve felç riski taşıdığı biliniyordu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ogeday krizi yaşandı. Ogeday, yarışmaya devam etmeme kararı alarak adadan ayrıldı. Ancak Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle saatler sonra yarışmaya geri döndü. Acil durum konseyinde Ogeday'ın gittiğini söyleyen Ilıcalı, birebir görüşme yaparak tavrından rahatsız olduğunu belirtti. Ogeday'ın arkadaşları da onun zor günler geçirdiğini ifade etti. Ogeday ise yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle yarışmadan ayrılmak istediğini ancak Acun Medya ailesinin desteğiyle geri döndüğünü söyledi.
Ramazan ayında sahur yapmadan oruç tutmanın vücut üzerindeki olumsuz etkileri: dehidrasyon, enerji düşüklüğü, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, besin dengesizliği ve performans düşüklüğü. Sahurun faydaları ise su dengesi, enerji sağlama, performans artırma, besin dengesi, mide rahatsızlıklarını önleme ve sosyal/ruhsal faydalar olarak sıralanabilir.
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