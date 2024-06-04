Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor

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Konuk oyuncu olmak dışında uzun süredir bir projede yer almayan Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra ekrana dönüyor. Erbil, yeni yarışmasının fragmanında ''Parmaktan sonra ''esprisini yapmayı ihmal etmedi.

04.06.2024 11:28
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Kanal D, geçtiğimiz günlerde tiyatro perdesinin arasından sadece parmağın görüldüğü gizemli bir fragman yayınladı. Yeni yayınlanan fragmanda parmağın sahibinin Mehmet Ali Erbil olduğu ve yeni projeyle ekrana döneceği duyuruldu.

"YENİ DEĞİL, GERİ GELDİ"

Kendisiyle özdeşleşen "Parmaktan sonra" esprisini yapan Erbil, yeni yarışmasının tanıtımında "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin" ifadelerini kullandı.

Daha önce yıllarca Çarkıfelek'i sunan Mehmet Ali Erbil'in bu sefer de Güner Ümit'le hafızalara kazınan Turnike'yi sunacağı konuşuluyor.

Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nurettin DEMİR: zar zor nefes alıyorlar ayakta duramıyorlar ne diyim yani 5 0 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan: Kadayıfmı kesecek???? 3 0 Yanıtla

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