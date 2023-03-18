Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yakın arkadaşı Ala Tokel'in fotoğrafına yorum yaptı: Çok hoş

Başarılı şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz sene nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamayan ikili, 4 ay sonra tek celsede boşandı. Boşanması sonra her hareketi gündem olan Dinçerler'in Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'in paylaşımına yaptığı yorum da olay oldu.

"İLK FOTO ÇOK HOŞ"

Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanına giden sosyal medya fenomeni Ala Tokel, markayı göstererek verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Tokel'in paylaşımına sessiz kalamayan Mehmet Dinçerler ise "İlk foto çok hoş" yorumunu yaptı. Dinçerler'in yorumu kısa sürede gündem olurken iş adamı hemen geri adım atarak yorumu sildi.