Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yakın arkadaşı Ala Tokel'in fotoğrafına yorum yaptı: Çok hoş - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yakın arkadaşı Ala Tokel'in fotoğrafına yorum yaptı: Çok hoş

18.03.2023 14:47

Mehmet Dinçerler, eski eşi Hadise'nin yakın arkadaşı olarak bilinen fenomen Ala Tokel'in paylaşımına yorum yaptı. Dinçerler'in işletmecisi olduğu mekana gelen Tokel, dondurma yerken çekildiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderiyi yorumlayan Dinçerler, "İlk foto çok hoş" derken, kısa süre sonra yorumunu kaldırması gözlerden kaçmadı.

Başarılı şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz sene nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamayan ikili, 4 ay sonra tek celsede boşandı. Boşanması sonra her hareketi gündem olan Dinçerler'in Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'in paylaşımına yaptığı yorum da olay oldu.

"İLK FOTO ÇOK HOŞ"

Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanına giden sosyal medya fenomeni Ala Tokel, markayı göstererek verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Tokel'in paylaşımına sessiz kalamayan Mehmet Dinçerler ise "İlk foto çok hoş" yorumunu yaptı. Dinçerler'in yorumu kısa sürede gündem olurken iş adamı hemen geri adım atarak yorumu sildi.

Mehmet Dinçerler'den Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e dikkat çeken yorum: İlk foto çok hoş
Mehmet Dinçerler'den Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e dikkat çeken yorum: İlk foto çok hoş
Mehmet Dinçerler'den Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e dikkat çeken yorum: İlk foto çok hoş
Mehmet Dinçerler'den Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e dikkat çeken yorum: İlk foto çok hoş
YORUMLAR
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Mehmet Dinçerler'den Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e dikkat çeken yorum: İlk foto çok hoş Mehmet Dinçerler'den Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e dikkat çeken yorum: İlk foto çok hoş Deprem bölgesindeki sel felaketi Hadise'yi isyan ettirdi: Yeter artık diye bağırmak istiyorum Deprem bölgesindeki sel felaketi Hadise'yi isyan ettirdi: Yeter artık diye bağırmak istiyorum

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yakın arkadaşı Ala Tokel'in fotoğrafına yorum yaptı: Çok hoş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yakın arkadaşı Ala Tokel'in fotoğrafına yorum yaptı: Çok hoş - Son Dakika
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