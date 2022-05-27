Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum - Son Dakika
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Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum

27.05.2022 09:29

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konserin "ahlaksızlığa özendirdiği" öne sürülerek iptal edilmesine tepkiler sürüyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kararı yaptığı ilginç paylaşımla eleştirdi. Yılmaz, "Ahlaklı Konser! Yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pas." sözleriyle Mosso'ya destek oldu.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Belediye tarafından afişleri basılan konser programında bir değişiklik yapıldı ve Melek Mosso'nun adı çıkarıldı. Ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla konseri iptal edilen Mosso, Twitter'da gündem oldu. Karar birçok kesim tarafından tepki gördü.

"BEN BU ÜLKENİN KADINIYIM"

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" dedi.

Cem Yılmaz, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi: Orta çağdan güzel bir orta geldi

"SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM"

Kararın ardından Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen Melek Mosso'ya ünlü isimlerden destek mesajlarıyağarken bir paylaşım da Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Ahlaklı Konser!Yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine Orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pas." sözleriyle karara tepki gösterdi. Yılmaz'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Cem Yılmaz, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi: Orta çağdan güzel bir orta geldi
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Son Dakika Magazin Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum - Son Dakika


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