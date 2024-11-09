Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim - Son Dakika
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Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim

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Survivor 2025 sezonunda hangi eski yarışmacıların yer alacağı merak ediliyor. Yeni sezonla ilgili konuşan ve daha önce yarışmaya 5 kez katılan Merve Aydın, katılmak isteyip istemediğini açıkladı.

09.11.2024 14:24  Güncelleme: 14:53
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Survivor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezona hazırlanıyor. All Star kadrosunun yer alacağı Survivor'a hangi isimlerin katılacağı merak konusu oldu. Eski yarışmacılar tek tek konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. İddialı isimlerden Nagihan Karadere sakatlığı nedeniyle net konuşmazken, Survivor şampiyonu Nefise Karatay, yeni sezonda olmayacağını söylemişti.

O isimlerden biri de 10 yılda tam 5 kere yarışmaya katılan Merve Aydın oldu. Ünlü isim, 2025 senesinde Survivor'da yer alıp almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

"10 KERE DE OLSA GİDERİM"

Sosyal medya hesabında bir takipçisinin "Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun yine?" sorusuna yanıt verdi. "Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim." dedi.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da elde etti. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

Merve Aydın, Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışmış ve yarış esnasında sakatlanarak mücadeleyi sonuncu bitirmişti. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam etmesi gündeme oturmuştu. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'daki Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 metre Türkiye rekorunu kırdı. Aydın, 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

21 Ağustos 2019'da Merve Aydın Spor Okulu adı altında bir spor okulu açtı. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenen sporcunun Mehmet Barlas Filiz adında bir oğlu var. Aydın'ın 1,80 boyunda olduğu biliniyor.

Merve Aydın, Survivor\'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim

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Son Dakika Magazin Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim - Son Dakika

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