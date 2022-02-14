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Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı - Son Dakika

Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı

14.02.2022 00:58

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Acemi Cadı dizisiyle tanınan, son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenmeye gitti.

KALKIP DANS ETMEYE BAŞLADI

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları gündem oldu.

Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla olay oldu

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

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Merve Boluğur, Nilüfer, Medya, cadı, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı - Son Dakika
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