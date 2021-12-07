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Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi - Son Dakika

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi

07.12.2021 11:13

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandığı meslektaşı Gürhan Altundaşar ile kameralara yakalandı. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile haziran ayında tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra da arkadaş kalmaya devam eden ikili, önceki gün birlikte görüntülendi.

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TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre, arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti. Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.

"GÜRHAN'LA ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK"

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar, boşanma kararı aldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Masumlar Apartmanı, Gürhan Altundaşar, Merve Dizdar, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi - Son Dakika Magazin


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