Metina aşireti düğününe yoğun katılım - Son Dakika
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Metina aşireti düğününe yoğun katılım

06.06.2022 12:56
Metina aşireti düğününe yoğun katılım

Diyarbakır'ın tanınmış aşiretlerinden Metina aşireti mensubu Cenap Dinç, Arzu ailesi mensubu Eylül Doğa Arzu ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi.

Diyarbakır'ın tanınmış aşiretlerinden Metina aşireti mensubu Cenap Dinç, Arzu ailesi mensubu Eylül Doğa Arzu ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Aşiret düğününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır'ın tanınmış aşiretlerinden Metina aşireti mensubu Cenap Dinç, Arzu ailesinden Eylül Doğa Arzu ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törene, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, aşiret mensupları ve aile dostlarının katılımıyla 2 binden fazla davetli iştirak etti. Davetliler, damat ile gelinin nikah salonuna girişini ayakta alkışladı. Nikah memuru, Güney Paşa ve Eski Bakan Ergin ile diğer şahitler huzurunda genç çiftin nikahını kıydı. Alkışlar eşliğinde nikahın kıyılmasından sonra genç çifte evlilik cüzdanı takdim edildi.

Damadın ağabeyi Mehmet Dinç, düğüne yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığını söyledi. Dinç, "Akrabalarımız olsun, eş dost olsun davetimize icabet ettiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Jandarma Bölge Komutanımız Fuat Güney düğüne teşrif ettiler. Aynı zamanda Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bölgenin ileri gelen kanaat önderleri ve aşiretimizin önde gelen bireyleri katıldılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Metina aşireti düğününe yoğun katılım
Metina aşireti düğününe yoğun katılım
Metina aşireti düğününe yoğun katılım
Metina aşireti düğününe yoğun katılım
Metina aşireti düğününe yoğun katılım
Metina aşireti düğününe yoğun katılım

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metina aşireti düğününe yoğun katılım - Son Dakika

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