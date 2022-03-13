Milan Bebek Göründü! Fulya Zenginer'den Yeni Hamilelik Pozu - Son Dakika
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Milan Bebek Göründü! Fulya Zenginer'den Yeni Hamilelik Pozu

13.03.2022 20:39
Milan Bebek Göründü! Fulya Zenginer'den Yeni Hamilelik Pozu

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan Zenginer, karnı burnunda pozunu Instagram'dan paylaştı.

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık beş ay önce duyurmuştu.

Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

Hamileliğinde 29. haftaya giren Zenginer, "29. Hafta, Milan ve ben" notuyla yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.

FULYA ZENGİNER KİMDİR?

Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.

İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Milan Bebek Göründü! Fulya Zenginer'den Yeni Hamilelik Pozu - Son Dakika


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