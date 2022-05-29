Mor ve Ötesi'nden Vodafone Park'ta tarihe geçecek konser! 25 bin kişi önünde sahne aldılar...

Bir yılın ardından ilk İstanbul konserini gerçekleştiren Mor ve Ötesi, yeni albümü Sirenler'den sevilen şarkılarını İstanbullular için söyledi.

MOR VE ÖTESİ SEVGİSİ STADYUMA SIĞMADI

Konser alanını saatler öncesinde dolduran mor ve ötesi hayranları statın önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bu akşama özel olarak kurulan dev sahnede mor ve ötesi'ne 14 kişilik dans ekibi eşlik etti. Dans şovlarıyla konser adeta görsel şölene dönüştü. 3 yıldır bugünün hayalini kurduklarını belirten Harun Tekin, coşkulu kalabalığa heyecan ve mutluluklarını paylaştıkları için sahneden teşekkürlerini sundu.

TEZAHÜRATLAR SONRASI YENİDEN SAHNEYE ÇIKTILAR

Akşam boyunca mor ve ötesi şarkılarına eşlik eden sevenleri, doyasıya eğlendiler. Konserin finali sonrasında dinleyicisinin yoğun alkış ve tezahüratları üzerine grup yeniden sahneye çıkarak Park şarkısıyla konseri bitirdi. Grubu izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Aslı Enver, Candan Ercetin, Cem Yılmaz, Merve Dizdar, Mert Fırat, Hazal Kaya'nın yanı sıra birçok isim vardı. Ünlüler çıkışta görüntü vermemek için otopark kısmından çıkış yaptı.