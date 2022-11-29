Canlı yayında burma bilezik beğenen Müge Anlı'ya kadın hayranından büyük jest - Son Dakika
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Canlı yayında burma bilezik beğenen Müge Anlı'ya kadın hayranından büyük jest

29.11.2022 13:46

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümünde bir kadın seyirci Anlı'ya bilezik ve yüzük hediye etti. Canlı yayında hediyelerini takan Müge Anlı, "Burma bilezik beğenmiştim ya, anında geldi" açıklamasını yaptı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında güldüren anlar yaşandı. Anlı'nın bir konuğunda burma bilezik beğendiğini gören kadın hayranı hediye gönderdi.

"BURMA BİLEZİK BEĞENDİM, ANINDA GELDİ"

Canlı yayına elindeki kutuyla çıkan Anlı, kendisine gönderilen hediye bileziği takarak "Bak başka bir şey istesem olacakmış, beğendim ya burma bileziği, bak anında geldi" dedi. Anlı, hediyeyi İstanbul'dan Esra isminde bir kişinin gönderdiğini söyleyerek teşekkür etti. Kadın izleyicilere seslenen ünlü isim, "Ya bak ne güzel bunların imitasyonları var, hem 'aldın almadın' olmaz. Kim çaldı, kim almadı falan… Çok da güzel" ifadelerini kullandı.

Burma bilezik beğenen Müge Anlı'ya kadın hayranından hediye
Burma bilezik beğenen Müge Anlı'ya kadın hayranından hediye
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Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında burma bilezik beğenen Müge Anlı'ya kadın hayranından büyük jest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında burma bilezik beğenen Müge Anlı'ya kadın hayranından büyük jest - Son Dakika
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