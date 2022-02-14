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Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi - Son Dakika

Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi

14.02.2022 16:31

TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ettiği videolarla tanınan fenomen Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda bir vatandaşa telefon şakası yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca heyecanlanan vatandaş öğretmen kızının atanması için yardım talep etti.

Bir süredir sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, Haberler.com YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı'nın karantina günlüklerini anlattığı TikTok videosu milyonlarca izlenen Nahya, yaptığı telefon şakasıyla hem güldürdü hem duygulandırdı.

ERDOĞAN'IN SESİNİ TAKLİT EDEREK VATANDAŞI ARADI

Sosyal medyada viral olan telefon şakalarının bir benzerini de Haberler.com stüdyosunda yapan Nahya, Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek tanımadığı bir vatandaşı aradı. Konuştuğu kişiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Hattı'ndan aradığını söyleyen Nahya, Erdoğan'ın sesini taklit ederek konuştuğu kişinin halinin hatırını sordu.

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"TEK SORUNUM KIZIMIN ATANAMAMASI"

Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini söyleyen vatandaş ise "Cumhurbaşkanım halim hatırım yerinde. Sadece bir kızım var. Üniversite okudu ama ataması olmuyor, onun için senden istirham ediyorum. Tek sorunum odur. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammed Nur Nahya, Erdoğan'ın sesini taklit ederek telefon şakası yaptı! Vatandaşın tek isteği duygulandırdı
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Son Dakika Magazin Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi - Son Dakika Magazin


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