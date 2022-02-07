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Murat Boz İsyan Etti - Son Dakika

Murat Boz İsyan Etti

07.02.2022 23:23
Murat Boz İsyan Etti

Ünlü şarkıcı Murat Boz, son dönemde zam gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına sosyal medya hesaplarından isyan etti. Bakın ünlü şarkıcı ne dedi? İşte haberin detayları...

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Seray Sever, Yeşim Salkım, Serkan Kaya, Gürgen Öz, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses'ten sonra son dönemde yapılan zamlara bir tepki de Murat Boz'dan geldi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından yapılan zamları eleştirdi. Instagram'dan açıklama yapan şarkıcı, "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğalgaza gelen akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara... Zamlar geri alınsın" diye yazdı.

Murat Boz İsyan Etti
Murat Boz İsyan Etti

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İdo Tatlıses, Cem Yılmaz, Murat Boz, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Murat Boz İsyan Etti - Son Dakika Magazin


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