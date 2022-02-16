Mustafa Ceceli ve İrem Derici Kartepe'yi Fethetmeye Geliyor

Yaptığı sahne programları ve besteleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran Ceceli ve pop müziğin güçlü yorumcusu Derici, konsere günler kala sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenlerinde heyecan yarattı. Karfest'e özel hazırladıkları repertuvarı ve sahne şovuyla muhteşem bir konsere imza atacak olan ikilinin biletleri satışa çıkar çıkmaz hızla tükenmeye başladı. Konserlerin organizasyonunu düzenleyen Yeşil Nesil Atölyeleri'nde yoğunluktan dolayı sistemi kilitlendi. Mustafa Ceceli 19 Şubat, İrem Derici ise 20 Şubat Karfest'te hayranlarıyla buluşacak.

İrem Derici kimdir?

Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oldu, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı. 2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmi Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. İrem Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekar Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı. Dudak Payı, Vazgeçtim İnan, Affeder mi Aşk Bizi?, Konu O Olunca isimli single çalışmaları bulunuyor.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da sonlandırdı.

Mustafa Ceceli kimdir?

2 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mustafa Ceceli, baba tarafından aslen Çankırılıdır, anne tarafından Romanya göçmenidir. Müziğe olan ilgisi ailesi tarafından küçük yaşlarında fark edildi. 6 yaşında piyano ile tanıştı. 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. Mustafa Ceceli, 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı. Daha sonra da UNICEF için hazırlanan 'Can Suyu' adlı bir filmde oynadı. Lise yıllarında amatör olarak şarkı düzenlemeleri yapmaya başladı. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazandı. Aynı dönemde arkadaşlarının kurduğu bir grupta klavye çaldı, bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a geldi. Müzik hayatına 2003 yılında başladı. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında 'Limon Çiçekleri' adlı ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. 2009'da kendi adını taşıyan ilk albümü 'Mustafa Ceceli'yi yayınladı ve MÜ-YAP'tan altın plak ödülüne ayık görüldü. Kendi albüm çalışmalarının yanı sıra başka albümler için aranjörlük yaptı.

2008-2017 yılları arasında Sinem Gedik ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Arın' adlı bir oğlu oldu. İkinci evliğini 2017 yılında Selin İmer ile gerçekleştirdi.