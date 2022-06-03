Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.

DÜĞÜNDE ANLAMLI İSTEK

D-Maris'te gerçekleşecek düğüne gelecek 80 özel davetliden, gelin ve damada hediye vermek yerine "Engelsiz Yaşam Vakfı"na bağış yapmaları istenecek. Düğüne giden davetliler gelin ve damada vermek istedikleri hediyeler yerine, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın hesap numarasına gönüllerinden kopan miktarı bağış yapacak. O paralarla da Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Mustafa ve Melis Sandal adına ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınıp bağışlanacak. Ünlü çift, "Bu özel gecemizde böyle anlamlı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutlu olacağız." dedi.

11 HAZİRAN'DA DÜĞÜN OLACAK

10 Haziran'da akşam Manos'ta 'Yunan Gecesi' yapacak olan çift, 11 Haziran'da otelin manzaralı çimenliğinde düğün yapacak. Ardından beache inecek olan davetlileri, burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunchla sona erecek.