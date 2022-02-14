Üye Girişi
Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec - Son Dakika

Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec

14.02.2022 16:31

Fenomen program Güldür Güldür'de Türk siyasetinin renkli isimlerinden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül skeci yapıldı. Hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri kahkahaya boğan skeç, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının son bölümünde "Biz Gelince Görürsünüz" adlı bir skeç sahnelendi. Skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok'ta yayınladığı videolardan esinlenildi.

ÇEKİRDEK YEDİ, VATANDAŞIN SIRTINA VURDU

Skeçte Sarıgül'ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan skeç, en çok izlenen videolar arasına girdi.

SARIGÜL'DEN SKECE YANIT

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Mustafa Sarıgül Güldür Güldür skecini alıntılayarak yanıt verdi. Sarıgül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.

Güldür Güldür'de kahkahaya boğan Mustafa Sarıgül skeci
YORUMLAR (1)
500

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Skeç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
21:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT'lilere destek verdi! Etiketi paylaşıp sert çıktı
21:29 Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu
21:20 Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 21:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement