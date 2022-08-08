Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön'ün doğum günü için mekan kapattı: Eski arkadaşım - Son Dakika
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Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön'ün doğum günü için mekan kapattı: Eski arkadaşım

08.08.2022 11:48

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Tuğçe Erön ile görüntülendi. Erön'ün 39. doğum günü için mekan kapatarak 39 adet orkide alan Şaşmaz, aşk sorularına "Tuğçe eski arkadaşım" yanıtını verdi. Şaşmaz, geçtiğimiz yıl Nagehan Kaşıkçı'dan boşanmıştı.

2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı ile geçtiğimiz sene boşanan Necati Şaşmaz'ın bir süredir Tuğçe Erön ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şaşmaz, önceki gün Erön ile Bodrum'da görüntülendi.

39 TANE BEYAZ ORKİDE

Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan Eron için sadece aile fertlerinin katıldığı bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Bodrum Bitez'de bir mekanın kapatıldığı doğum günü için gelen tüm müşteriler geri çevrildi. Her detayın düşünüldüğü organizasyona yaklaşık 45 kişi katıldı. Şaşmaz ve Eron, gece boyu yan yana oturdu. Necati Şaşmaz, sarılarak kutladığı Tuğçe Eron'a, 39'uncu yaş günü için 39 adet beyaz orkide verdi.

Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön ile görüntülendi

TELEFON VE FOTOĞRAF YASAĞI

Dışarıya görüntü sızmaması için mekanda telefon kullanılması ve fotoğraf çekilmesi yasaklandı. Tuğçe Eron, doğum günü konuşması sırasında bu durum nedeniyle özür dileyerek, "Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz" diyerek adeta aşkı doğruladı. Şaşmaz ise özel hayatıyla ilgili sorular karşısında "Tuğçe eski arkadaşım" demekle yetindi.

Gece 03.00'a kadar mekanda eğlenen ve şarkılar söyleyen ikili, mekan çıkışında flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. İkili, ayrı yönlere yönelirken mekan görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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Kaynak: Magazinkolik

Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön'ün doğum günü için mekan kapattı: Eski arkadaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Necati Şaşmaz, yeni sevgilisi Tuğçe Erön'ün doğum günü için mekan kapattı: Eski arkadaşım - Son Dakika
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