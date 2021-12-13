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Nejat İşler'in olaylı gecesi - Son Dakika

Nejat İşler'in olaylı gecesi

13.12.2021 09:09
Nejat İşler'in olaylı gecesi

Oyuncu Nejat İşler, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İstanbul gecelerinde eğlence sonrasında muhabirlere küfür edip el hareketi yaptı. İşte haberin detayları...

Uzun zamandır İstanbul gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, kendini Corridor Pera adlı mekanda buldu. Rıza Kocaoğlu ile orada da takılan oyuncu, mekan kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlere ağza alınmayacak küfürler etti.

Yıllar önce geçirdiği rahatsızlık sonucu üç ay yoğun bakımda kalan Nejat İşler, doktorların alkol ve sigara yasağını koymuştu. İşler, alkol bardağıyla görüntülendi.

Mekan kapısında duran müşteriler muhabirleri teskin ederek, "Arkadaşlar aldırmayın tanımıyor musunuz hiç değişmemiş her zamanki Nejat İşler siz takılmayın "diyerek araya girdiler.

Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılmak isteyen İşler, Kocaoğlu'nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdular.

Peşlerinden takip eden muhabirler Nejat İşler'e; "Fotoğrafınızı çeken muhabir arkadaşımıza ağza alınmayacak şekilde küfür ettiniz, size yakışmadı" sözlerine, "İspat edin mahkemeye gidin" karşılık veren İşler, bindiği taksinin camını açarak görüntü alan muhabirlere orta parmak yaparak kahkaha attı.

Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi
Nejat İşler'in olaylı gecesi

Rıza Kocaoğlu, Asmalımescit, Nejat İşler, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nejat İşler'in olaylı gecesi - Son Dakika Magazin


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