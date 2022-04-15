Nermin'in Enfes Mutfağı'nın Sunucusu Nermin Gül'den Kötü Haber - Son Dakika
Üye Girişi

Nermin'in Enfes Mutfağı'nın Sunucusu Nermin Gül'den Kötü Haber

15.04.2022 13:11
Nermin'in Enfes Mutfağı'nın Sunucusu Nermin Gül'den Kötü Haber

Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül, eşi Suat Öztürk'ten boşandığını açıkladı. İşte boşanma nedeni...

Kanal 7'de ekrana gelen Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sunucusu Nermin Gül, özel hayatındaki üzücü gelişmeyi duyurdu.

"EVLİLİĞİMİ SONLANDIRDIM"

3 çocuğu olan Nermin Gül, tekstil firmasında faaliyet gösteren eşi Suat Öztürk'ten boşandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Canlı yayınımda çok soruldu. 2021'in ocak ayında anlaşmalı bir şekilde evliliğimi sonlandırdım. Bu da son cevap olsun" dedi.

NERMİN GÜL KİMDİR?

Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken çalışmaya başladı. 20 yıllık evli olan Nermin Gül'ün bir kız, iki erkek olmak üzere 3 çocuğu var.

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi olan Nermin Gül, TRT 1 kanalında yayınlanan "Misafirim Var" adlı Yemek programıyla adını geniş bir kitleye duyurdu.

Şu sıralar Kanal 7'de ekrana gelen 'Nermin'in Enfes Mutfağı' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

NERMİN GÜL NEDEN BOŞANDI?

Nermin Gül, 20 yıllık eşi Suat Öztürk'ten Ocak 2021'de boşandığını duyurdu. Gül'ün bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.

YORUMLAR
500
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı Edirne polisinin 'sanal devriyesi'nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Suat Öztürk, Kanal 7, Medya, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nermin'in Enfes Mutfağı'nın Sunucusu Nermin Gül'den Kötü Haber - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nermin'in Enfes Mutfağı'nın Sunucusu Nermin Gül'den Kötü Haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement