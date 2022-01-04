Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Niran Ünsal oldu. Çocukluk döneminde yaşadıklarından ve erken yaşta anne olmasından bahseden şarkıcı, intiharın eşiğinden döndüğü anları da anlattı.

"YAŞADIKLARIMDAN DERS ÇIKARDIM"

Henüz 8 yaşındayken anne ve babasının boşandığından bahseden Niran Ünsal, hayatındaki zorluklarla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Çocuk yaşta annesinin üvey babasını öldürmesiyle zor günler yaşayan ve küçük yaşta anne olan şarkıcı, Kalaycıoğlu'nun "O süreci nasıl atlattın?" sorusu üzerine şunları söyledi: "El yordamıyla hayatı öğrendim. Hayatın bir kılavuzu yok. Hayat herkese adil değil. Herkes, hayattan ağzının payını alıyor. Ben de aldım. Kendimi karamsarlığa ve işin içinde çıkamayacağım bir psikolojiye sürüklememeye çalıştım. 14-15 yaşından 30'lu yaşlara kadar insanın idrak süresi oluyor. Parçalanmış ailenin içinde dünyaya gelmiş olmam, yanlış arkadaşlıklarımın olması, annemin yaşadığı travmatik hikaye... Bunların hepsinden kendime dersler çıkardım. İnsanların gençliği aslında cahiliye dönemleridir. O dönemlerde yapılan hatalardan pek de mesul değiliz."

"HAYATTA KALABİLMEK İÇİN MÜZİĞE TUTUNDUM"

Hayatında hep müziğe tutunduğunu söyleyen Niran Ünsal, "Müzik beni en ücra en karanlık köşelerden alıp çıkardı. Yine işime tutundum. Benim hayatta tutunacak en güçlü dalım işimdi. Daha sonra bunun içine evlatlarım girdi. Hayatta kalabilmek için hep müziğe tutundum" dedi.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Başarılı sunucunun "Evlatların olmasaydı çeker gider miydin?" sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, "Tabi ki. Kaç kere düşündüm. O köprünün dili olsa da konuşsa. Direksiyonu kırayım diye düşündüm. Anne olmasaydım intiharı düşünürdüm. Gençken düşünüyorsun işte" ifadelerini kullandı.