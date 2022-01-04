Üye Girişi
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım - Son Dakika

Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

04.01.2022 12:57

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Bahar Bahane programına konuk olan Niran Ünsal, çocukken yaşadığı sorunlardan dolayı intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Yaşadığı zor günlerden bahseden şarkıcı, "O köprünün dili olsa da konuşsa. Kaç kere direksiyonu kırayım diye düşündüm" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Niran Ünsal oldu. Çocukluk döneminde yaşadıklarından ve erken yaşta anne olmasından bahseden şarkıcı, intiharın eşiğinden döndüğü anları da anlattı.

"YAŞADIKLARIMDAN DERS ÇIKARDIM"

Henüz 8 yaşındayken anne ve babasının boşandığından bahseden Niran Ünsal, hayatındaki zorluklarla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Çocuk yaşta annesinin üvey babasını öldürmesiyle zor günler yaşayan ve küçük yaşta anne olan şarkıcı, Kalaycıoğlu'nun "O süreci nasıl atlattın?" sorusu üzerine şunları söyledi: "El yordamıyla hayatı öğrendim. Hayatın bir kılavuzu yok. Hayat herkese adil değil. Herkes, hayattan ağzının payını alıyor. Ben de aldım. Kendimi karamsarlığa ve işin içinde çıkamayacağım bir psikolojiye sürüklememeye çalıştım. 14-15 yaşından 30'lu yaşlara kadar insanın idrak süresi oluyor. Parçalanmış ailenin içinde dünyaya gelmiş olmam, yanlış arkadaşlıklarımın olması, annemin yaşadığı travmatik hikaye... Bunların hepsinden kendime dersler çıkardım. İnsanların gençliği aslında cahiliye dönemleridir. O dönemlerde yapılan hatalardan pek de mesul değiliz."

Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

"HAYATTA KALABİLMEK İÇİN MÜZİĞE TUTUNDUM"

Hayatında hep müziğe tutunduğunu söyleyen Niran Ünsal, "Müzik beni en ücra en karanlık köşelerden alıp çıkardı. Yine işime tutundum. Benim hayatta tutunacak en güçlü dalım işimdi. Daha sonra bunun içine evlatlarım girdi. Hayatta kalabilmek için hep müziğe tutundum" dedi.

Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Başarılı sunucunun "Evlatların olmasaydı çeker gider miydin?" sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, "Tabi ki. Kaç kere düşündüm. O köprünün dili olsa da konuşsa. Direksiyonu kırayım diye düşündüm. Anne olmasaydım intiharı düşünürdüm. Gençken düşünüyorsun işte" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Niran Ünsal, Çocukluk, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım - Son Dakika Magazin


Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin         
15:23
Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede! Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
15:12 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement