Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı

12.04.2022 11:10
Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı

Sam Asghari ile nişanlı olan şarkıcı Britney Spears, anne olacağını açıkladı. Sam ve Jayden James adında iki çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, nişanlısından ilk bebeğini kucağına alacak. İşte detaylar...

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile birliktelil yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten sevindiren haber geldi.

Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti.

Asghari de,, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" şeklinde konuştu.

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

BRİTNEY SPEARS?

Britney Jean Spears, (d. 2 Aralık 1981, McComb, ABD), Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu. Spears, dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur.

SAM ASGHARİ KİMDİR?

1994 doğumlu İran asıllı ABD vatandaşı Sam Asghari modellik ve oyunculuğun yanı sıra fitness koçluğu yapıyor. Sam Asghari, Britney Jean Spears ile nişanlı.

Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı
Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı
Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı

YORUMLAR
500
İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü: Kocam ilişkiden sonra başucuma para koyuyor! İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü: Kocam ilişkiden sonra başucuma para koyuyor! Britney Spears üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu Britney Spears üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu KIZINA 'HADİ ATLA İŞİMİ KOLAYLAŞTIR' DEDİĞİ İDDİA EDİLEN BABAYA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ KIZINA 'HADİ ATLA İŞİMİ KOLAYLAŞTIR' DEDİĞİ İDDİA EDİLEN BABAYA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kevin Federline, Britney Spears, Evlilik, Baba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Nişanlısından Hamile Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement