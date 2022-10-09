Nükhet Duru... 'CANIM BAŞKANIM, BÖCÜK BAŞKANIM!' - Son Dakika
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Nükhet Duru... 'CANIM BAŞKANIM, BÖCÜK BAŞKANIM!'

09.10.2022 12:38
Nükhet Duru... 'CANIM BAŞKANIM, BÖCÜK BAŞKANIM!'

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan Nükhet Duru, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "Böcük başkanım" diye seslenince gündem oldu. Duru konuşmasında "Bizim için bir lütufsunuz" dedi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık maraton sona erdi.

Festivalde kazananlar belli olurken ödül gecesinde sahne alan sanatçı Nükhet Duru, sahnede söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Ödül gecesinde olay anlar! Nükhet Duru, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i 'Böcük Başkanım' diye seslendi

Sanatçı sahne performansına başlamadan önce mikrofonu eline aldı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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Ödül gecesinde olay anlar! Nükhet Duru, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i 'Böcük Başkanım' diye seslendi

Nükhet Duru kendisini dinleyen kalabalığa dönerek; "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya'ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz" diye seslendi.

Ödül gecesinde olay anlar! Nükhet Duru, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i 'Böcük Başkanım' diye seslendi

Nükhet Duru'nun sahneden söylediği bu sözler seyirciden büyük bir alkış aldı.

Ödül gecesinde olay anlar! Nükhet Duru, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i 'Böcük Başkanım' diye seslendi

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Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e şaşırtan sözler: Böcük başkanım Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e şaşırtan sözler: Böcük başkanım 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... 'ALTIN PORTAKAL'LAR SAHİPLERİNİ BULDU! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali... 'ALTIN PORTAKAL'LAR SAHİPLERİNİ BULDU!
Kaynak: Magazinkolik

Film Festivali, Nükhet Duru, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nükhet Duru... 'CANIM BAŞKANIM, BÖCÜK BAŞKANIM!' - Son Dakika

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