59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık maraton sona erdi.
Festivalde kazananlar belli olurken ödül gecesinde sahne alan sanatçı Nükhet Duru, sahnede söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.
Sanatçı sahne performansına başlamadan önce mikrofonu eline aldı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.
Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülü, Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin başrolündeki 'Karanlık Gece'nin...
Nükhet Duru kendisini dinleyen kalabalığa dönerek; "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya'ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz" diye seslendi.
Nükhet Duru'nun sahneden söylediği bu sözler seyirciden büyük bir alkış aldı.
Son Dakika › Magazin › Nükhet Duru... 'CANIM BAŞKANIM, BÖCÜK BAŞKANIM!' - Son Dakika