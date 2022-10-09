Nükhet Duru kendisini dinleyen kalabalığa dönerek; "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya'ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz" diye seslendi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Nükhet Duru... 'CANIM BAŞKANIM, BÖCÜK BAŞKANIM!' - Son Dakika

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