Nurgül Yeşilçay, Mayolu Pozlarını Sosyal Medyada Paylaştı - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay, Mayolu Pozlarını Sosyal Medyada Paylaştı

Nurgül Yeşilçay, Mayolu Pozlarını Sosyal Medyada Paylaştı

16.06.2023 13:20

Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, havuz başında sarı mayosuyla poz vererek sosyal medyada paylaştı. 16 kilo verdiğini söyleyen Yeşilçay'ın kusursuz fiziği takipçilerini mest etti. Sevgilisi Necati Kocabay da paylaşıma kalp, alev ve nazar boncuğu emojileriyle yorum yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda mektubu dizisinin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, bir işbirliği içi havuz başında pozlar verdi. Mayoyla kamera karşısına geçen Yeşilçay, pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

SEVGİLİSİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu havuz başında sarı mayosu ve dikkat çeken makyajıyla verdiği pozları yayınlayarak "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotoğrafını çektik şükür" notunu düştü. Geçtiğimiz günlerde 16 kilo verdiğini söyleyen 47 yaşındaki Yeşilçay'ın kusursuz fiziği de görenleri mest etti. Oyuncu için "Nazar değecek" yorumları yapıldı.Uzun süredir Yeşilçay ile aşk yaşayan Necati Kocabay da paylaşıma kalp, alev ve nazar boncuğu emojileriyle yorum yaptı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları...

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır
16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır
16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır
16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır
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Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay, Mayolu Pozlarını Sosyal Medyada Paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurgül Yeşilçay, Mayolu Pozlarını Sosyal Medyada Paylaştı - Son Dakika
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