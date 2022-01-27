Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin, herkes tarafından merak ediliyor. Nursel Ergin sunduğu programlar sayesinde başarılı bir sonucudur. Var mısın Yok musun yarışmasına katıldıktan sonra hayatı değişen Nursel Ergin, sunduğu programlar sayesinde başarıyı elde etmiştir. Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kim? Nursel Ergin kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

NURSEL ERGİN KİM?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Ergin, yetiştirme yurdunda büyümüştür. Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmemektedir. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle herkesi derinden etkilemiştir. Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Şu an ise Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapıyor.