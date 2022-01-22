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O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı - Son Dakika

O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı

22.01.2022 08:03

Yarışmacıların haftalardır mücadele ettiği O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ile Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı. Yapılan oylamanın sonucunda ise şampiyon Hasan Koçak oldu.

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Büyük finale Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in takımından 3, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un takımından 2 kişi çıktı.

YARIŞMACILAR PERFORMANS SERGİLEDİ

O Ses Türkiye final bölümünde sahnede Murat Boz'un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva, Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz, Wafa Benradja ve Yaşam Hancılar, Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak, Beyazıt Öztürk'ün takımından ise Devrim Seyrek, Mert Yenihayat ve Şevval Ekiz yer aldı.

O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

İlk turun ardından seyirci oylaması yapıldı ve O Ses Türkiye'ye devam eden isimler Devrim Seyrek, Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat, Şevval İkiz ve Mustafa Açıkgöz oldu. Geriye kalan 6 yarışmacı ikinci tur için sahneye çıktı. İkinci turun ardından O Ses Türkiye yoluna devam eden 4 isim Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. Böylece Ebru Gündeş'in takımındaki tüm yarışmacılar elenirken Beyazıt Öztürk'ün 2, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un 1'er yarışmacısı kaldı. 3.turda birinci ve ikinci finalist açıklandı. Birinci finalist Hasan Koçak olurken ikinci finalist ise Devrim Seyrek oldu.

O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı

ŞAMPİYON HASAN OLDU

O Ses Türkiye'de son 2'ye Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek kaldı. Seyirci oylamaları sonucunda O Ses Türkiye 10. sezonun şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.

O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı
Hasan Koçak
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı
O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! İşte kazanan jüri ve yarışmacı
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Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Oğuzhan Koç, Hasan Koçak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı - Son Dakika
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